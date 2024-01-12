Зеленский заявил, что украинские пенсионеры могут умереть без денег Запада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что миллионы украинских пенсионеров погибнуть без западной помощи. Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции в Риге. Его слова приводит Lenta.ru.

Ранее Пенсионный фонд Украины (ПФУ) сообщил, что размер средней пенсии в стране составляет 5385 гривен (порядка 13 тысяч рублей). При этом больше половины украинцев не получают такие выплаты.

«Не давлю на жалость, но без пенсии старые люди умрут. У нас более 11 млн пенсионеров – есть ли еще хоть одна такая страна в Европе?» – заявил Зеленский.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что без финансовой поддержки со стороны западных стран без пенсий могут остаться 10 миллионов украинцев. Она отмечала, что бюджет, который есть у страны сейчас, полностью направлен на военно-промышленный сектор и погашение государственного долга, поэтому пенсионные и социальные выплаты не могут быть сформированы без иностранного финансирования.

Западные СМИ все чаще пишут о том, что Украина перестала быть интересной западным «партнерам». Это связывают и с обострением конфликта на Ближнем Востоке, и с неудачами украинского контрнаступления.

Ранее мы также сообщали, что Украине предрекли в новом году еще большие территориальные потери.