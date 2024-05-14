В Москве состоится первая в стране документальная фотовыставка, приуроченная ко второй годовщине официального освобождения Мариуполя от украинских националистов.

В рамках выставки «Мариуполь — два года без войны» пройдет круглый стол, участие в котором примут строители из Подмосковья, в том числе представители регионального Фонда капремонта, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На экспозиции представят сорок уникальных фотографий о городской жизни с 2022 по 2024 годы, на которых запечатлены процессы восстановления Мариуполя специалистами из разных регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации президентских проектов в Подмосковье.