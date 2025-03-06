Школьница из Луганска попросила вице-президента США закрыть «Миротворец»

Фаина Савенкова, 16-летняя школьница из Луганска, обратилась с просьбой к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Она попросила его закрыть украинский сайт «Миротворец». Об этом сообщило РИА Новости.

Подросток уже работает журналистом. Она когда-то записала обращение к Совбезу Организации Объединенных Наций, и за это сайт «Миротворец» внес ее в свой черный список. Теперь Савенкова обратилась к Вэнсу и предложила ему сделать шаг к установлению мира. Она напомнила, что «Миротворец» выложил персональные данные целого ряда представителей США.

«Господин Трамп обещал, что он будет защищать свободу слова в мире. Так давайте начнем с освобождения политических заключенных и закрытия сайта «Миротворец», — указала она.

Школьница добавила, что этот сайт создан для запугивания людей и крайне странно, что в Европе не замечают отсутствия свободы слова и демократии на Украине.

Ранее сообщалось, что сайт «Миротворец» внес в свою базу Романа Бурцева, который стал известен как двойник киноактера Леонардо Ди Каприо. Бурцев отправился воевать на СВО, его обвинили в агрессии и публичной поддержке российской власти. Сам боец заявил, что ситуация его не печалит, а скорее наоборот.