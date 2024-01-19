В России завершены госиспытания учебно-тренировочного самолета Як-152

Полигонные испытания новейшего российского учебно-тренировочного самолета Як-152, созданного для ВКС РФ, успешно завершены, сообщает РИА Новости со ссылкой на разработчика новинки отечественного авиастроения компанию «Яковлев» (входит в ОАК).

Там уточнили, что в ходе проводимых летных госиспытаний подщтвердились все ранее заявленные конструкторами основные летно-технические характеристики Як-152.

Как добавили производители самолеты, теперь осталось провести импортозамещение двигателя, воздушного винта, а также ряда других комплектующих и узлов Як-152 на соответствующие российские аналоги.

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