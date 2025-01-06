Мошенники в соцсетях предлагают россиянам принять участие в испытаниях онковакцины за оплату

По словам гендиректора НМИЦ радиологии Андрея Каприна, жителям РФ стоит быть аккуратнее с сообщениями в Telegram от мошенников, предлагающих за деньги якобы принять участие во «втором этапе» клинических испытаний онковакцины «Энтеромикс». Об этом он сообщил в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он уточнил, что аферисты требуют оплату за участие, консультации или якобы ускорение процесса отбора.

По мнению медика, все этапы участия в клинических исследованиях являются строго бесплатными, никаких «ускоренный процессов» через мессенджеры или соцсети быть не может. Все официальные уведомления и приглашения проводятся через утвержденные каналы связи, которые указаны в анкете пациента.

Напомним, что начат отбор кандидатов на участие в клиническом исследовании вакцины «Энтеромикс», тем не менее через несколько дней набор был приостановлен в связи с большим количеством запросов.

Ранее он рассказал, кого допустят к проверке новой онковакцины «ЭнтероМикс».