В российском Генштабе рассказали, как военные НАТО притворяются наемниками ВСУ

Военнослужащие из государств Северо-Атлантического альянса буквально наводнили украинскую армию в последнее время, заявил первый замначальника Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Сергей Рудской.

В интервью изданию «Красная звезда» он подчеркнул, по имеющейся у Генштаба ВС РФ развединформации, военные НАТО под видом наемников напрямую управляют украинскими подразделениями РСЗО и ПВО.

«Натовские военнослужащие под видом наемников участвуют в боевых действиях. Они управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов», — пояснил Рудской.

По словам Рудского, офицеры Североатлантического альянса также отвечают за подготовку военных операций ВСУ в зоне проводимой Армией России спецоперации.

«Страны Запада не скрывают своего желания нанести стратегическое поражение нашей стране», — констатировал он.

Ранее Генштаб ВС России сообщил о возможности нового контрнаступления ВСУ при помощи Запада.