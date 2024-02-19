Генштаб ВС России заявил о возможности нового контрнаступления ВСУ при помощи Запада

ВСУ в случае серьезной военной поддержки со стороны стран Запада могут предпринять очередную попытку контрнаступления, сообщил в беседе с газетой «Красная звезда», первый замначальника Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Сергей Рудской.

Как пояснил собеседник журналистов, украинская армия, несмотря на серьезные неудачи в зоне СВО, еще сохраняют боевой потенциал и способность к ведению активных военных действий.

«В последующем в случае масштабной военной помощи Запада нельзя исключать очередной попытки контрнаступления», — сказал Рудской.

Он также добавил, что под видом наемников военные НАТО управляют боевыми расчетами украинских РСЗО и ПВО.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.