Уехавшего из РФ художника Шминке объявили в розыск

Уроженца Екатеринбурга, художника Станислава Шминке объявили в розыск. Об этом свидетельствует обновленная база данных Министерств внутренних дел (МВД) РФ.

Отмечается, что Шминке разыскивают по статье уголовного кодекса РФ. По какой именно, не уточняется.

В 2023-м году художник получил штраф в размере 400 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.

В России Шминке не жил четыре года. Он выиграл грант на участие в международном фестивале Burning man, на котором ежегодно художники из разных стран представляют свои необычные арт-объекты и скульптуры. Все они выставляются в пустыне в штате Невада. Шминке был из числа немногих екатеринбуржцев, оказавшихся в списке участников. В США он поехал вместе с супругой. Там он и остался работать.

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