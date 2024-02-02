В РУСАДА заявили о готовности возобновить расследование в отношении тренеров Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не считает, что тренера фигуристки Камилы Валиевой виноваты в ситуации с допингом. Именно по этой причине организация может приступить к новому расследованию, сообщает «Газета.ру» .

Гендиректор организации РУСАДА Вероника Логинова заявила, что не верят в то, что молодая Камила Валиева и ее тренера нарушили антидопинговые правила. Хотя CAS уже вынесло свое решение, еще не поздно проверить всех остальных членов команды спортсменки. Ведь среди них не только наставники.

«Под персоналом понимаются все лица, работающие со спортсменом, оказывающие ему медицинскую помощь или помогающие при подготовке к соревнованиям, включая тренеров, агентов, врачей и даже родителей. На настоящий момент причастность кого-либо из персонала спортсмена не установлена», — сказала Логинова.

Логинова напомнила, что в WADA недавно не исключили повторного расследования, как только получит все материалы по делу от CAS. В РУСАДА готовы подключиться к спорному процессу и содействовать в решении вопроса.

Напомним, в ближайшие недели спортивный суд обещал опубликовать все материалы расследования. Там объяснят, почему допинг в крови Валиевой не был случайностью. Пока предварительно спортсменку отстранили на 4 года от соревнований.

Ранее сообщалось, что зарубежные СМИ пишут об анаболиках в крови Валиевой.