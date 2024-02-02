Европейские СМИ утверждают, что в допинг-пробе российской фигуристки Валиевой нашли анаболики

В декабре 2021 года Валиева сдала пробу на допинг перед произвольной программой чемпионата России. Через год, 8 февраля 2022 года, выяснилось, что проба была положительной. Тогда как раз завершился командный турнир на Олимпийских играх в Пекине.

Как сообщают финские журналисты, в пробе обнаружили препарат триметазидин, он и стал причиной, по которой 29 января 2024 года спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Также в крови фигуристки выявили гипоксен и L-карнитин, которые не запрещены антидопинговым агентством, кроме того сама Валиева указала их в специальной форме.

Недавно европейским СМИ стало известно о еще одном веществе, обнаруженным в пробе, имеющем анаболический эффект. Отмечается, что агентство рассматривает внесение этого препарата в список запрещенных, но ни в 2021 году, ни сейчас вещество не запрещено. На сегодняшний день единственным анаболиком, входящим в список запрещенных антидопинговым агентством, является экдистерон.

Решение суда принесет Камиле Валиевой не только отстранение от всех соревнований до 2026 года, но и потерю золотых, серебряных и бронзовых медалей. Многие юристы отметили, что в момент взятия пробы фигуристка была несовершеннолетней и считалась защищенным лицом, что значит – девушка не должна была объяснять, откуда препараты взялись в ее крови. У спортсменки есть возможность оспорить решение спортивного суда, как когда-то это сделал китайский спортсмен, сумевший аннулировать наказание.