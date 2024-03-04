В Салехарде объяснились за двойное списание денег с карт пассажиров

Пассажиры общественного транспорта в Салехарде пожаловались, что после оплаты проезда с них списываются деньги дважды. В местном АТП отреагировали на ситуацию, передает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Первые обсуждения двойных списаний начались в соцсетях. Жители отметили, что им приходят SMS-оповещения о снятии средств только спустя сутки. При этом оповещения поступают несколько раз, что может говорить о неоднократной оплате. Однако некоторые предположили, что ошибка может быть со стороны сотового оператора или банка.

В АТП муниципалитета ответили, что столкнувшимся со странной ситуацией горожанам нужно обращаться напрямую в приемную по адресу муниципального предприятия. Однако в истории обещали разобраться. Пока случаи двойного списания средств не подтверждены.

«Мы также отправили претензию в Тюменскую транспортную систему. Сейчас они проводят настройки и обещают в ближайшее время уже наладить. И SMS-оповещения будут приходить более оперативно», — заявила организация.

В АТП обещали вернуть деньги пассажирам, если неправомерные списания все-таки подтвердятся.

Ранее сообщалось, что в Тюмени загорелся пассажирский ПАЗ.