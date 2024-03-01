Автобус ПАЗ полностью сгорел в Тюмени

В Тюмени огонь полностью уничтожил маршрутный автобус ПАЗ, сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на региональное МЧС.

Предварительно установлено, что возгорание возникло в моторном отсеке маршрутки, которая была припаркована на ул. Пражская. В этот момент в общетранспорте находился водитель. Он успел эвакуироваться из автобуса и не пострадал.

К тушению пожара привлекли две единицы техники и восемь спасателей. Площадь распространения огня составила 8 кв.м. В результате от транспорта остался лишь каркас: все остальное уничтожено. Машина стала непригодна для работы.

Точная причина пожара пока неизвестна, ее выяснят специалисты.

Ранее сообщалось, что на складах в подмосковном городе произошел пожар.