Автобус ПАЗ полностью сгорел в Тюмени
Фото: [t.me / MCHSTYUMEN72]
В Тюмени огонь полностью уничтожил маршрутный автобус ПАЗ, сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на региональное МЧС.
Предварительно установлено, что возгорание возникло в моторном отсеке маршрутки, которая была припаркована на ул. Пражская. В этот момент в общетранспорте находился водитель. Он успел эвакуироваться из автобуса и не пострадал.
К тушению пожара привлекли две единицы техники и восемь спасателей. Площадь распространения огня составила 8 кв.м. В результате от транспорта остался лишь каркас: все остальное уничтожено. Машина стала непригодна для работы.
Точная причина пожара пока неизвестна, ее выяснят специалисты.
Ранее сообщалось, что на складах в подмосковном городе произошел пожар.