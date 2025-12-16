В Самаре пенсионерка признала, что устроила аферу по «схеме Долиной» ради выгоды

Жительница Самары, продавшая однокомнатную квартиру за 3,1 млн руб., позднее заявила, что подписала документы под давлением мошенников — однако в суде женщина признала, что все было постановкой. Объявление о продаже жилья с мебелью появилось еще в 2023 году; стороны быстро согласовали условия, и в назначенный день обе явились подписывать бумаги. Об этом сообщили в Telegram-каналах.

Перед сделкой продавщица рассказывала покупательнице, что после продажи переедет в загородный дом и отдаст выручку сыну, который копит на жилье. Пожилая женщина заверяла, что не боится одиночества, сама убирает дачный участок и любит рыбалку — эти слова развеяли опасения покупательницы, и сделка состоялась.

Однако сразу после оформления документов бывшая собственница заявила, что продала квартиру «по указке» мошенников и отказывается съезжать, уверяя, что покупательница ей за это «ничего не сделает». В ходе судебных слушаний выяснилось, что такая история была инсценировкой: по признанию самой пенсионерки, она действовала «по схеме Долиной» ради материальной выгоды.

Суд поддержал покупательницу и принял решение в ее пользу, но обвиняемая подала апелляцию и не посещает заседания, ссылаясь на плохое самочувствие, хотя замечается, что она продолжает прогуливаться на улице.

Дело остается в производстве: апелляционные процедуры продолжаются, а исполнение решения и дальнейшие правовые последствия будут зависеть от вердикта вышестоящего суда.

