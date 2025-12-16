«У мошенников ищите»: покупательница квартиры Долиной услышала новый вердикт суда в свой адрес
Фото: [Церемония вручения премии ЦФО в области литературы и искусства/Медиасток.рф]
Суд первой инстанции отказал Полине Лурье в удовлетворении иска о взыскании убытков с певицы Ларисы Долиной. Иск был связан со сделкой купли-продажи квартиры, в ходе которой Лурье перечислила 112 млн рублей, но не получила жилье, пишет «КП».
В решении суда указано, что денежные средства за квартиру были получены третьими лицами, признанными злоумышленниками, в результате совершения преступления. Суд постановил, что у Лурье сохраняется право предъявить требования о возмещении убытков непосредственно к этим лицам.
Дело получило продолжение в Верховном суде РФ, который 16 декабря должен рассмотреть жалобу Полины Лурье на ранее принятые по данному спору судебные акты. Ранее суд не только отказал Лурье в передаче квартиры, но и не обязал Долину вернуть уплаченные за нее деньги.
Ранее стало известно о том, что адвокат Долиной подала в Верховный суд возражения на жалобу Полины Лурье.