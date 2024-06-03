В Санкт-Петербурге девушка едва не умерла, пока ей набивали тату

В Санкт-Петербурге девушка пережила клиническую смерть, пока ей набивали татуировку, рассказывает SHOT.

По данным паблика, местная модель пригласила тату-мастера к себе домой. Татуировку предстояло выполнить в чувствительном месте, поэтому девушке предложили укол обезболивающего.

Через несколько минут после инъекции новокаина девушке стало плохо. Скорая увезла ее в неврологическую реанимацию Мариинской больницы в состоянии клинической смерти.

Предварительно, случилась передозировка. Врачи борются за жизнь модели.

Ранее сообщалось, что в Надыме пьяный житель до смерти забил своего знакомого.