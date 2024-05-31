Пьяный житель Надыма до смерти забил своего знакомого

В ямальском городе Надым мужчина в ходе застолья жестоко избил гостя, в результате чего тот скончался. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на СУ СК РФ по ЯНАО.

По предварительной версии, двое жителей Надыма собрались на застолье. После алкогольных возлияний они поссорились. Конфликт перетек в драку, в ходе которой 37-летний мужчина избил 40-летнего знакомого. Он ударял по нему кулаками и попавшимися под руку предметами.

Несмотря на тяжелое состояние мужчины, его оппонент не останавливался. В итоге пострадавший скончался от полученных травм.

Подозреваемого задержали. Ранее он был судим, следователи собирают доказательную базу о преступлении. Решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному по уголовной статье «убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку».

Ранее сообщалось, что следователи устанавливают мотивы убийства работницы храма в Подмосковье.