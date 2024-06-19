Во время Хаджа в Мекку в Саудовской Аравии умерли четыре российских паломника, сообщают РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство в Джидде.

Отмечается, что среди погибших — один мужчина и три женщины. Люди умерли во время совершения обрядов Хаджа по естественным причинам. Они связаны с состоянием их здоровья и возрастом.

В генконсульстве добавили, что российских граждан похоронят в Мекке.

Кроме того, в ведомстве отметили, что смерти во время паломничества — не редкость, поскольку в нем участвуют в большинстве пожилые люди и те, кто страдает различными заболеваниям.

Паломничество в Мекку, известное как Хадж, является одним из пяти столпов ислама и обязанностью для каждого мусульманина, который финансово и физически способен выполнить его хотя бы один раз в жизни. Хадж происходит в определенные дни в месяц Зуль-Хиджа по исламскому лунному календарю.

Паломники совершают ряд обрядов, включая обращение вокруг Каабы (таваф), бег между холмами Сафа и Марва (са'и), пребывание на равнине Арафат, бросание камней в Джамрат и жертвоприношение. Хадж напоминает мусульманам о единстве веры и подчеркивает духовное значение смирения, прощения и благотворительности.

Ранее AFP сообщило, что из-за жары в Мекке скончались более 500 человек. Отмечалось, что температура воздуха этим летом в городе доходит до 56 градусов по Цельсию.