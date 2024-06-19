AFP: почти 600 паломников погибли в Саудовской Аравии во время хаджа

Более 550 человек, совершавших хадж в Саудовской Аравии, умерли из-за жары. Такие сведения опубликовало Agence France-Presse.

Температура воздуха в Мекке этим летом доходит до 52 градусов выше нуля. Это провоцирует резкое повышение смертности в регионе, особенно среди приезжих, чьи организмы еще не адаптировались к такому экстремальному климату. По данным, полученным из дипломатических кругов неких арабских стран, на территории Саудовской Аравии умерло более чем 550 человек, совершавших хадж, из других государств. Их тела отправили в крупнейший морг Мекки.

Большинство умерших составляют граждане Египта, их зарегистрировано 323 человека. Умерло более 40 человек, прибывших из Иордании, и как минимум 35 тунисцев.

Ранее эксперты объяснили отказ саудитов приехать на конференцию по Украине в Швейцарии. Они недовольны действиями США, которые не в состоянии повлиять на поведение Израиля. Вдобавок, они считают неприемлемым отсутствия на этой конференции российских представителей.