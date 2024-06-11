В семи округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения
Фото: [пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные пешеходные ограждения в семи округах Подмосковья, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ремонтные работы прошли на Томилинской улице в Дзержинском, на Лихачевском шоссе и проспекте Пацаева в Долгопрудном, на Московской улице в Можайске, на улице Ленина в Озерах, на Грузовой улице в Пущине, на Волоколамском шоссе в Красногорске и на дороге в деревне Овсяники под Рузой.
В ведомстве напомнили, что пешеходные ограждения устанавливаются на опасных участках, где пешеходы могут выйти на проезжую часть.
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