В семи округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения

Общество
пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО

Фото: [пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО]

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные пешеходные ограждения в семи округах Подмосковья, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ремонтные работы прошли на Томилинской улице в Дзержинском, на Лихачевском шоссе и проспекте Пацаева в Долгопрудном, на Московской улице в Можайске, на улице Ленина в Озерах, на Грузовой улице в Пущине, на Волоколамском шоссе в Красногорске и на дороге в деревне Овсяники под Рузой.

В ведомстве напомнили, что пешеходные ограждения устанавливаются на опасных участках, где пешеходы могут выйти на проезжую часть.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда завершится строительство Мытищинской хорды.

Актуально
Подмосковье
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области