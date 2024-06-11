В семи округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения

Ремонтные работы прошли на Томилинской улице в Дзержинском, на Лихачевском шоссе и проспекте Пацаева в Долгопрудном, на Московской улице в Можайске, на улице Ленина в Озерах, на Грузовой улице в Пущине, на Волоколамском шоссе в Красногорске и на дороге в деревне Овсяники под Рузой.

В ведомстве напомнили, что пешеходные ограждения устанавливаются на опасных участках, где пешеходы могут выйти на проезжую часть.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда завершится строительство Мытищинской хорды.