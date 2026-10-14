В Серпухове по народной программе отремонтировали мост в деревне Лукино

В деревне Лукино под Серпуховом по народной программе капитально отремонтировали путепровод через железнодорожные пути на 95-м километре Старосимферопольского шоссе, в 2026 году в Подмосковье планируется обновить 26 мостов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной «Единой России».

Путепровод длиной около 70 м связывает деревни Лукино, Васильевское и Съяново-1 и обеспечивает выезд на Симферопольское и Старое Симферопольское шоссе в сторону Серпухова, его пропускная способность — более 2 тыс. автомобилей в час.

«С нетерпением ждали открытия — во время ремонта приходилось пользоваться объездными маршрутами. Теперь и до Серпухова, и до Москвы добираться быстрее и удобнее. Для нашей деревни — это большое событие», — поделилась жительница деревни Лукино Анна Гардонова.

Глава Серпухова, секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Шимко на церемонии открытия поблагодарил строителей за оперативность, капремонт закончили раньше запланированного срока. По его словам, мост возвели в 1965 году, его внесли в Народную программу «Единой России» по инициативе жителей. Новый срок эксплуатации рассчитан на 60–80 лет.

На объекте нанесли временную разметку на время, пока новый асфальт устоится. После этого будет нанесена постоянная термопластиковая разметка. В рамках обновления там заменили пролетные конструкции, опоры и сопряжения моста, перенесли инженерные коммуникации, укрепили откосы и насыпи, установили современные барьерные ограждения и светодиодное освещение и не только.

В Серпухове в 2025 году капитально отремонтировали мост имени Подольских курсантов через реку Оку на федеральной трассе М-2 «Крым».

В 2025 году по Народной программе «Единой России» в регионе ввели в эксплуатацию около 30 новых дорог регионального и федерального значения протяженностью более 100 км, за пять лет по наказам жителей построено и реконструировано 55 автомобильных дорог областного и муниципального значения. До конца этого года будет введено еще более 1,5 тыс. объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.