В Серпухове по народной программе запустят две новые котельные

В Подмосковье в рамках народной программы «Единой России» продолжается масштабная модернизация теплоснабжения. Так, в Серпухове готовятся к запуску две современные блочно-модульные котельные на улицах Красных Партизан и Подольской, которые улучшат теплоснабжение более чем для 12 тыс. жителей. В Чехове впервые за 65 лет комплексно обновляют котельную № 1, которая обеспечивает теплом 94 многоквартирных дома и 30 социальных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Котельная на улице Подольской в Серпухове мощностью 24 МВт обеспечит теплом около 80 многоквартирных домов, две школы и детский сад, после ввода в эксплуатацию она заменит устаревшую ведомственную котельную бывшего завода «Металлист». Секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Алексей Шимко подчеркнул, что газ к площадкам уже подведен, однако фактическое соединение еще не выполнено. По его словам, этот вопрос требует согласования проектных решений с Мособлгазом.

На территории Серпухова функционирует 70 котельных, за последние пять лет в округе по Народной программе «Единой России» построено 14 блочно-модульных котельных, реконструировано 34 объекта теплоэнергетики.

В Чехове продолжается реконструкция котельной № 1. Секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Михаил Собакин отметил, что подрядчик завершает закрытие теплового контура.

«На объект уже доставлено пять мощных сетевых насосов и два современных котла мощностью по 20 МВт каждый. Проведен ремонт поврежденного газохода. Два котла капитально отремонтированы. Это гарантирует надежность подачи тепла ближайшей зимой», — отметил Михаил Собакин.

Параллельно с реконструкцией котельной в 2026 году началось обновление связанных с ней трубопроводов, специалисты заменят более 5 км магистральных сетей. В общей сложности в Чехове в этом году обновят порядка 20 котельных, 11 центральных тепловых пунктов и 23 километра тепловых сетей.

В новую Народную программу от жителей Подмосковья по теме ЖКХ поступило более 160 тыс. наказов — на 16% меньше, чем в 2021 году. Эксперты отмечают, что снижение числа таких запросов во многом связано с повышением качества услуг.

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