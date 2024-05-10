В сети публикуют жуткие кадры, как медики в Питере из последних сил пытаются откачать утонувших в Мойке

Врачи не смогли откачать еще трех выловленных спасателями пострадавших после падения автобуса в центре Санкт-Петербурга. Таким образом, до семи человек увеличилось число погибших в этом страшном ДТП.

В петербургский пабликах публикуют видео, как выловленные пострадавшие лежат прямо на тротуаре и рядом медики всеми силами пытаются вернуть их к жизни. Врачи то делают искусственное дыхание, то пытаются запустить сердце прямым массажем. Однако ничего не помогает.

Напомним, инцидент произошел в районе часа дня в пятницу, 10 мая на поцелуевом мосте в центре Санкт-Петербурга. Там автомобиль каршеринга врезался в автобус с людьми. В момент падения в реку в автобусе находились не менее 20 пассажиров.

В городском комитете по транспорту добавили, что виновником аварии является водитель автобуса компании "Такси", которые не справился с управлением при выезде на Поцелуев мост с Большой Морской улицы.

В настоящее время водитель задержан и доставлен в отдел для разбирательства. По факту произошедшего возбуждено сразу несколько уголовных дел.