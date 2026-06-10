В шаге от трагедии: пропавшего ребенка нашли в смертельно опасном месте

В Киселевске Кемеровской области бабушка на минуту оставила шестилетнего внука одного — и тот исчез. Малыша искали несколько часов. Как пишет VSE42.Ru со ссылкой на Росгвардию, ребенка обнаружили в смертельно опасном месте — прямо возле железнодорожных путей.

Вечер в кузбасском городе Киселевске едва не обернулся трагедией. Шестилетний мальчик остался без присмотра дома и решил отправиться на самостоятельную прогулку.

Бабушка, которая присматривала за внуком, обратилась за помощью. Женщина пояснила: ребенка нет уже долгое время, где он может находиться — неизвестно. Оперативники Росгвардии незамедлительно начали поиски. Стражи порядка прочесывали улицы и дворы, проверяли прилегающие территории. И вскоре нашли мальчика.

Малыш находился в непосредственной близости от железнодорожных путей. Секунда — и все могло закончиться иначе. К счастью, ребенок успел только подойти к опасной зоне, но не пострадал.

Полицейские усадили юного путешественника в патрульную машину, накормили и напоили теплым чаем. На место вызвали инспекторов по делам несовершеннолетних.

С ребенком провели беседу. После всех формальностей мальчика вернули в семью. В Росгвардии не уточнили, как именно дошкольник умудрился покинуть квартиру и почему бабушка не уследила за ним. Но главное — все обошлось без травм и трагедий.

Ранее сообщалось, что исчезновение девочки у озера закончилось неожиданной находкой спустя два дня в Нижневартовске.