В Шебекино при обстреле ВСУ обрушился подъезд дома, люди оказались под завалами

Украинская армия ударила по белгородскому городу Шебекино. Удар пришелся в жилой дом, где обрушился подъезд. Как минимум три человека пострадали, судьба еще пяти неизвестна. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Шебекино вновь подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Удары спровоцировали пожар в многоквартирном доме, а также частичное обрушение подъезда. Также перед зданием повалило деревья. По словам губернатора, пострадавшими числятся три человека.

К месту оперативно стягиваются экстренные службы. Эвакуация людей из дома уже началась.

По данным Shot, под завалами могут оставаться люди: не менее пяти человек. Однако пока эта информация предварительная.

Шебекино в Белгородской области располагается в 350 км от Украины. Город регулярно подвергается обстрелам, там сохраняется высокий уровень террористической опасности.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли один из районов Донецка.