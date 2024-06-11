Петровский район Донецка был обстрелян со стороны Украины

По данным представительства, украинцы находились в населенном пункте Дзержинск, и сначала вели обстрел по Никитовскому району Горловки, выпустив три снаряда 155 мм калибра, а уже потом вечером вторника обстрел перешел на Петровский район Донецка.

Сообщается, что за период в два с половиной часа украинцы выпустили по Петровскому району Донецка – самому отдаленному от центра города. На данный момент о пострадавших не сообщается, также как и о каких-либо разрушениях.