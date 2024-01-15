В школах и детсадах Климовска раздали сладкие подарки от губернатора

В образовательных учреждениях микрорайона Климовск в Подольске детям раздали сладкие подарки от команды губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

По словам директора образовательного комплекса средней школы №5 Елены Гончарук, учеников школ микрорайона и воспитанников местных детсадов угостили мандаринами, конфетами и соком.

Гончарук рассказала, что в основном корпусе пятой школы раздали двадцать семь коробок весом семнадцать килограммов каждая. Также сладкие подарки получили ученики шести классов начальной школы, расположенной на проспекте 50 лет Октября, 9а.

«Всего более 561 килограмма вкусных и полезных продуктов», - добавила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по расселению аварийных домов в поселке Южный Климовска.