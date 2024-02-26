Два года назад жители Цюриха развешивали украинские флаги из солидарности с украинцами и как символ гостеприимства.

Власти не говорят прямо, почему они приняли такое решение. Официальные лица заявляют о неизменной поддержке Украины. Просто в Цюрихе посчитали нецелесообразным столь долгое нахождение флагов иностранного государства.

За два года проведения специальной военной операции на Украине в Европе заметно изменилось отношение к нему. Европейцы устали от украинских беженцев и бесконечного выклянчивания денег со стороны Киева. Ранее политолог Андрей Кортунов отметил, что на Западе усталость от Украины становится все более явной.