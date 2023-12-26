Политолог Кортунов считает, что Запад уже не скрывает своей усталости от Украины

По словам политолога Андрея Кортунова, усталость в плане украинского конфликта в западных странах становится все более явной. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что это заметно по комментариям в западной прессе, отдельным словам политиков.

По мнению эксперта, каждый очередной конфликт отодвигает предыдущий на задний план.

Он отметил, что палестино-израильский конфликт следует рассматривать в более широком плане, так как для многих государств Глобального Юга реакция Белого дома на противостояние уже в секторе Газа является доказательством лицемерия и двойных стандартов.