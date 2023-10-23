В следующем году в Подмосковье благоустроят 72 крупных объекта

На 2024 год в Московской области запланировано благоустройство 72 крупных объектов, об этом заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Вопрос обсуждали на совещании губернатора Андрея Воробьева с региональным Правительством и главами городских округов.

Так, в следующем году будет обустроено 39 пешеходных зон и площадей, скверов у дома и набережных, 13 больших парков, 10 парков в лесу и 10 детских скверов.

«С 1 апреля 2024 года нужно приступить к работе, хотя на 19 объектах она уже идет», - уточнил Михаил Хайкин.

Также министр привел в пример знаковые объекты следующего года: это сквер Громцева в Дзержинском, улица Центральная в Дубне, Советская площадь в Дмитрове, Лесной бульвар в Протвино, ЛДС «Химик» в Воскресенске, Аллея Славы в Луховицах и другие.

Продолжается работа по созданию скейт-парков в Московской области, на 2024 год запланировано шесть таких объектов: в Щелкове, Шатуре, Химках, Серпухове, Балашихе и Одинцове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в области растет посещаемость парков.