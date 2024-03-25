В Сочи задержанный разбил голову об стену, чтобы обвинить полицейских в насилии

В Сочи в одном из отделений полиции задержанный ударился головой об стену, чтобы затем обвинить правоохранителей в насилии, рассказывает Readovka.

Полицейские в этот момент беседовали с друзьями задержанного в коридоре. Темпераментные южные мужчины сразу поняли, что задумал их приятель, и набросились на стражей порядка с обвинениями и угрозами.

Однако цирк не удался. Все происходящее в кабинете снималось на видеокамеру.

А главному актеру потребуется медицинская помощь, и, вероятно, не только по поводу последней травмы.

Ранее сообщалось, как в Новом Уренгое подвыпившая женщина-водитель пыталась обмануть сотрудников ГИБДД с помощью фальшивых прав.