В Новом Уренгое пьяная автоледи вручила полиции поддельные права

Жительница Нового Уренгоя пыталась обмануть сотрудников ГИБДД, вручив им липовые права на управление автомобилем. Об этой истории сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Женщина была поймана за вождением в нетрезвом состоянии в Новом Уренгое. Она показала инспекторам, которые ее затормозили, поддельные права. Ей не удалось обмануть правоохранителей. Таким образом горожанка пыталась скрыть, что у нее на самом деле нет удостоверения водителя.

34-летнюю автоледи задержали. Ее наказали по административной статье за пьяную езду без прав, назначив штраф в 30 тысяч рублей. Также было возбуждено уголовное дело из-за ее попытки использования поддельного документа. За свой поступок ей, возможно, забыть о свободе на год.

Ранее сообщалось, что в Ясногорске в ЯНАО подросток без прав устроил ДТП.