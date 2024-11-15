В Совфеде предложили законодательно запретить овербукинг на авиарейсах

Такое понятие, как овербукинг, стоит полностью запретить у авиакомпаний. За него должен быть заметно больший штраф, чем существует сейчас. Так считает сенатор Айрат Гибатдинов, его точку зрения привело РИА Новости.

Сенатор направил обращение министру транспорта РФ Роману Старовойту. В нем он попросил данное ведомство определиться с отношением к сверхбронированию авиабилетов у компаний.

«Проявления овербукинга фактически нарушают права пассажиров на качественное предоставление услуг и свидетельствуют о недобросовестности авиаперевозчика», — указал он.

Гибатдинов подчеркнул, что авиакомпании крайне неохотно возвращают деньги пассажирам. Они, как правило, делают это только после обращения в суд. По этой причине стоит ввести гораздо большие штрафы за невыполнение перевозчиками своих обязательств перед клиентами. На сам овербукинг необходимо наложить запрет, и вдобавок обязать владельцев фирм выплачивать своим клиентам неустойку в размере 25% от стоимости билета в случае, если им не хватило билетов.

Ранее сообщалось, что сотни туристов из России застряли на Бали из-за извержения вулкана. Их авиарейсы отменили из-за пепла в воздухе, они по несколько суток сидят в аэропорту. Денег за отмененные полеты совершенно не хватает на новый билет, цены на перелет до Москвы или Санкт-Петербурга поднялись до 300 тыс. руб.