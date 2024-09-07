Депутаты Госдумы Милонов и Хамзаев заступились за Mia Boyka, осудив квадробинг

Депутаты Госдумы Султан Хамзаев и Виталий Милонов осудили кадробинг, назвав это детское увлечение переодеваться в различных животных, подражая их повадкам, вредным. Таким образом, парламентарии поддержали певицу Mia Boyka (наст. имя Мария Бойко — прим. ред.), которая стала предметом нападок со стороны некоторой части общественности за то, что на своем концерте в Надыме высмеяла на сцене местную девочку.

Как сказал Милонов в беседе с порталом Daily Storm, родителям девочки срочно нужна консультация грамотных педагога и психолога. В противном случае они рискуют потерять своего ребенка, что утонет в пучине не совсем правильного увлечения, что пришло в Россию с Запада.

«Я думаю, что родителей девочки было бы неплохо познакомить с мнением квалифицированных педагогов и детских психологов, которые бы развеяли легкое отношение к квадроберству, потому что оно весьма деструктивно для формирования будущей личности», — сказал Милонов.

Коллега Хамзаев поддержал законодателя в этом вопросе, посоветовав родителям российских детей держать подальше своих отпрысков от подобной ерунды, как квадробинг.

«Что касается квадроберов, родители должны быть умнее и, потому что это пока детские шалости, а потом грань между 14 и 15 слетает, и тогда детская игра превращается уже в смысл жизни», — потелился мнением депутат.

В продолжение темы Хамзаев удивился, как так вышло, что маленькая девочка очутилась на концерте для взрослой молодежи. Это уже серьезный вопрос к ее родителям, нахмурился законодатель.

«Таскать маленьких детей на такие концерты уже проблема. Зачем это делать?», — задался вопросом Хамзаев.

Накануне во время выступления Mia Boyka на концерте в честь Дня города Надыма на сцену в поиске родителей вышла девочка, на голове которой была кошачья маска. Певица прилюдно высмеяла школьницу начальных классов за ее увлечение квадробинком. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Общество разделилось на тех, кто одобрил поступок исполнительницы, нашлись и те, что выступили с порицанием ее поступка.