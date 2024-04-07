Украину очень скоро ждет очередной госпереворот, который произойдет после истечения срока действующего президента страны Владимира Зеленского. Такой прогноз в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong дал бывший разведчик Минобороны США Скотт Риттер.

По словам военного эксперта, Зеленского свергнут украинские военные, как только он станет нелегитимным. Риттер подчеркнул, отказ высших украинских властей от проведения выборов президента меняет абсолютно все и развязывает руки многим.

«Это негативный момент, и мы видим, что как российские, так и украинские военные признают несостоятельность и заблуждения Зеленского. Теперь все чаще звучат разговоры о потенциальном военном перевороте для отстранения Зеленского от власти», — заявил бывший разведчик.

В продолжение сказанного Риттер добавил, что Украина уже давно представляет собой «несостоятельную страну с несостоятельной экономикой, обществом и военными». И НАТО тут ничего не сможет исправить.

«Сейчас Украина – это диктатура, управляемая посредством военного положения», — резюмировал экс-разведчик.

Прежде мы мисали, что Украину предложили признать страной-террористом после теракта в «Крокусе».

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил , что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.