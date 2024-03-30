В случае, если причастность Украины и возглавляющего страну нацистского режима в Киеве к теракту в «Крокус Сити Холле» будет документально подтверждена в ходе следствия, отпадут последние препоны для признания ее государством-террористом, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Крымской межнациональной миссии Заура Смирнова.

Собеседник журналистов подчеркнул, что те факты о подготовке и исполнению теракта в подмосковном концертном зале, что уже известны, все отчетливее указывают на причастность киевского режима к трагедии.

«Если следствием будет доказана причастность Зеленского и его окружения к теракту в «Крокусе», то это будет означать, что Зеленский — террорист, что может поставить под сомнение возможность переговоров с ним», — поделился мнением Смирнов.

Он добавил, совершенно не сомневается в том, что из показаний обвиняемых очень скоро следствию станут известны и имена заказчиков данного чудовищного преступления.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно последним данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до 142 человек.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в резкой форме высказался о произошедшем вечером 22 марта теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. По его словам, месть за каждого убиенного в «Крокусе» отныне — главная цель России.