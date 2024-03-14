Нынешняя власть на Украине, которая коррумпирована до мозга костей, не получив американских денег, может рухнуть уже к осени. Такой прогноз в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сделал капитан в отставке Корпуса морской пехоты США Мэтью Хо.

Прекращение финансовых потоков из-за рубежа обернется для киевского режима неминуемым крахом, подчеркнул военный эксперт.

«Если конгресс не примет решение по этим деньгам, есть реальный шанс, что на Украине может начаться паника, точно так же, как при банкротстве банка», —уверен офицер.

Экс-морпех в продолжение темы напомнил, что Украина, как государство, уже много лет является самой настоящей коррупционной пирамидой, в которой деньги американских налогоплательщиков попросту распиливаются между киевскими чиновниками.

«Если деньги не будут стекать вниз (из США киевским чиновникам. — Прим. ред.), люди начнут паниковать. И тогда вы увидите, например, как Зеленский бежит в свою виллу в Майами. <...> Что-то подобное, вероятно, может случиться не позднее, чем ко Дню труда», — предупредил Хо.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис рассказал о подробностях своей инициативы по проведению мирного саммита по Украине, о которой страну ранее попросил украинский президент Владимир Зеленский.

В беседе со швейцарским радио Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) Кассис подчеркнул, что конечный положительный результат вряд ли представляется возможным без участия основного игрока, которым в украинском конфликте является Россия.