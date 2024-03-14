Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис рассказал о подробностях своей инициативы по проведению мирного саммита по Украине, о которой страну ранее попросил украинский президент Владимир Зеленский.

В беседе со швейцарским радио Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) Кассис подчеркнул, что конечный положительный результат вряд ли представляется возможным без участия основного игрока, которым в украинском конфликте является Россия.

«Цель этой инициативы — привлечь к участию Россию. Идея в том, что эта мирная конференция откроет процесс, путь, и России обязательно придется присоединиться к этому пути. Я уже говорил в Давосе в январе, что не будет мира без русских. Моя позиция не изменилась», — заявил Кассис

Стоит отметить, что все вышеозначенные потуги стран Запада молопривлекательны для Москвы. В частности, как ранее подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова, РФ не намерена участвовать в указанной так называемой мирной конференции по Украине в Швейцарии, даже если ее официально туда пригласят.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.