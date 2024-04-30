В США пьяный мужчина решил в одиночку напасть на бизона и сильно пожалел об этом

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на службу национального парка Йеллоустоун, один из посетителей, находясь под парами алкоголя, внезапно набрался храбрости попытался побороться с бизоном, мирно прогуливавшимся неподалеку в составе целого стада.

Смелось мужчины не смогла взять города. Полицейские увидели, как посетитель несколько раз пнул копытное и сразу же задержали буяна.

«Сорокалетний мужчина Кларенс Йодер из... штата Айдахо... преследовал стадо бизонов и ударил бизона по ноге... Йодер был задержан и обвинён в нахождении под воздействием алкоголя в такой степени, которая может представлять для него опасность... при приближении к дикому животному», — говорится в сообщении.

Итог столкновения с бизоном может стать для молодого человека плачевным. Мало того, что он получил легкие травмы и был доставлен в ближайшую клинику, так ему теперь светит в лучшем случае штраф до пяти тысяч долларов, а то и шесть месяцев тюрьмы.

Примечательно, что проспавшись после алкогольного угара, пострадавший свою вину в нападении на бизона мужчина отказался признавать наотрез.

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