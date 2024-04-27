В Татарстане мужчина вынес во двор окровавленный труп собаки

В Набережных Челнах полиция проверит информации о том, что мужчина, вероятно, зарезал у себя в квартире собаку, а после вынес ее окровавленный труп во двор, где были дети. Об этом сообщает РИА Новости.

В местной полиции информагентству заявили, что по данному факту будет проведена проверка. Ранее в социальных сетях начала расходиться запись, которая было сделана на камеру видеонаблюдения, установленную в подъезде дома. На кадрах видно, что местный житель сперва заманивает пса в подъезд, а некоторое время спустя просит людей убрать со двора детей и выносит труп окровавленного животного.

Ранее мы писали о том, что в Кемерово граждане возмутились методами воспитания в одном детских садов и обратились за помощью в правоохранительные органы. Родители малышей уверяют, что одна из воспитательниц заклеивала маленьким воспитанникам рты, кричала на них, угрожала, связывала и била.