В США служба доставки выбросила многомиллионные окаменелости из-за долгов

В США служба доставки UPS выбросила на свалку окаменелости, возраст которых составляет 380 млн лет. Об этом сообщил телеканал NBC.

Отмечается, что к такому шагу служба доставки пришла из-за накопившихся долгов у Университета Уильяма Патерсона, который не оплатил обязательные квитанции.

По информации источника, профессор экологии и палеонтолог Мартин Беккер потратил сотни часов на сбор окаменелостей морских беспозвоночных девонского периода в Нью-Джерси. Эти уникальные находки, включающие около 200 окаменелостей, были тщательно упакованы в 19 коробок. Он намеревался отправить их коллеге во Флориду.

Беккер передал пакет для отправки начальнику почтового отделения Рэймонду Буну и ожидал получения информации об отслеживании и страховке посылки.

Несмотря на обещания Буна предоставить необходимую информацию, профессор так и не получил никаких данных о местонахождении их с коллегой ценных находок. Позже ученый во Флориде сообщил, что окаменелости так и не прибыли.

Ситуация накалилась, когда Бун сообщил Беккеру, что посылка, скорее всего, находятся в отделе почты, занимающимся борьбой с мошенничеством. Однако из-за того, что Университет Уильяма Патерсона не оплатил соответствующие квитанции, счет был аннулирован, а посылку попросту выбросили на неопознанную свалку в Нэшвилле или его окрестностях.

В связи с произошедшим Беккер подал в суд на свое учебное учреждение, требуя ответственного подхода к обращению с научными находками и возмещения ущерба.

Ранее издание The Times сообщило, что на отделенной базе в Антарктиде ученый напал на своих коллег.