Многомиллиардная помощь Киеву от США, одобренная минувшим днем палатой представителей конгресса, поможет ВСУ лишь отразить атаки российской армии, но и это не точно, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, те самые пресловутые 60 млрд долларов, что Украина вместе с ее руководством в лице президента Владимира Зеленского выклянчивали последние полгода, не окажет революционного влияния на ситуацию на поле боя.

«Новая американская помощь Украине едва ли кардинально изменит положение Киева на поле боя», — говорится в материале газеты.

Причиной тому, как подчеркивают американские журналисты, низкий моральный дух ВСУ и катастрофическая нехватка как личного состава, так и артиллерийских снарядов на линии фронта.

«Новая партия помощи Украине поможет лишь какое-то время удерживать пока имеющуюся под контролем ВСУ территорию страны», — заключил автор.

Напомним, палата представителей США на субботней внеочередной сессии приняла подавляющим большинством голосов законопроект о выделении 60,8 млрд долларов Украине. Военная и финансовая помощь преступному киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.