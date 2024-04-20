Захарова: выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления

Напомним, палата представителей США на субботней внеочередной сессии приняла подавляющим большинством голосов законопроект о выделении 60,8 млрд долларов Украине.

Также дипломат прокомментировала принятие в палате представителей США проекта о выделении средств Тайваню и Израилю. Что касается первого, то, как подчеркнула Захарова. тут налицо — вмешательство во внутренние дела Китая. А финансирование Тель-Авива неминуемо будет способствовать эскалации и без тогь не простой обстановки на Ближнем Востоке.

«Военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности, Тайваню — вмешательством во внутренние дела Китая, Израилю — прямой дорогой к эскалации беспрецедентного обострения в регионе», — написала Захарова в своем аккаунте в соцсетях.

Напомним, палата представителей США на субботней внеочередной сессии приняла подавляющим большинством голосов законопроект о выделении 60,8 млрд долларов Украине.

Ранее официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация активов РФ навредит имиджу США и отпугнет инвесторов в эту страну.