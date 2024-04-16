В США загорелся завод, откуда поставлялись боеприпасы Украине

В американском штате Пенсильвания в городе Скрэнтон сильнейший пожар на предприятии по производству боеприпасов. передает Mash. Отмечается, что именно с этого завода в 2022 году было поставлено внушительное количество снарядов для минометов и артиллерии ВСУ.

По предварительной информации , завод исправно все последние несколько лет отправлял на Украину боеприпасы калибром 105-мм, 120-мм и 155-мм.

В соцсетях размещено фото, на котором видно, что над предприятием поднимается густой дым. Причины возгорания пока не приводятся.

«На предприятии, которое расположено в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, изготавливают боеприпасы 105-мм, 120-мм и 155-мм для артиллерийских корпусов армии США», — сообщается в публикации.

Ранее появились сведения о мощнейших ударах по ВСУ в Сумской области. Там взлетел на воздух склад боеприпасов, под атаку попал штаб территориальной обороны вместе с военнослужащими, готовыми к ротации. Об этом сообщило пророссийское подполье.