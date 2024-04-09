Пророссийское подполье заявило о ряде мощных ударов российской армии в Сумской области

Одна из атак ВС РФ взорвала украинский склад боеприпасов. Детонация чувствовалась за три километра от места подрыва. Рассказ Сергея Лебедева, координатора николаевского подполья, привели РИА Новости .

По утверждению подпольщиков, в ряде мест Сумской области ВСУ было нанесено тяжелое огневое поражение. Например, в городе Есмань удару подвергся штаб территориальной обороны, у которого скопились военные, готовые к отправке на передовую.

«В Краснополье уничтожили «Ланцетом» технику вместе с полным комплектом экипажа. Речь, вероятнее всего, идет об установке РСЗО», - указал Лебедев.

На территории Середино-Будского района было зафиксировано сразу три прилета. Судя по всему, один из них уничтожил склад с боеприпасами, которые сдетонировали после атаки. Местные жители чувствовали взрывную волну на расстоянии в три километра от пораженной цели. А в пригороде Сум под удар попали промышленные предприятия. Подполью не удалось выяснить точный ущерб, поскольку сразу после обстрела местные власти ввели для въезда на эту территорию специальные пропуска.

Ранее подполье сообщило, что на Украине попал под атаку военный порт Очакова. Оттуда пытались вести огонь по направлению к Херсонской области, но почти сразу по самоходной установке последовал ответный удар.