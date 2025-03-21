В США женщина утопила собаку в туалете аэропорта, чтобы не опоздать на рейс

В аэропорту Орландо 57-летняя Элисон Агата Лоуренс утопила свою девятилетнюю собаку из-за того, что боялась опоздать на рейс. Об этом сообщила газета Orlando Sentinel.

Отмечается, что шокирующее преступление американка совершила в туалете воздушной гавани. Собаку породы шнауцер по кличке Тайвинн она убила, потому что не хотела опоздать на самолет, который должен был лететь в Боготу.

Сотрудники аэропорта нашли мертвого питомца в мусорном баке. Один из работников сразу же сообщил о жуткой находке в полицию, и вскоре Лоуренс была задержана. Вскрытие собаки установило, что животное было утоплено.

Женщину обвинили в жестоком обращении с животными. Вскоре ее освободили под залог в размере $5 тыс.

Ранее сообщалось, что суд в Турции приговорил оставившую новорожденную дочь в туалете аэропорта в Анталье 18-летнюю россиянку к тюрьме. Ей вынесли приговор по обвинению в попытке убийства близкого члена семьи.