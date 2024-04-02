В столичной электричке мужчина сломал нос пожилой женщине после просьбы убрать ноги с прохода

В Москве неуравновешенный мужчина сломал в электричке нос пожилой женщина за то, что та сделала ему замечание, сообщает Readovka.

Женщина попросила соседа убрать ноги с прохода, а в ответ получила удар кулаком в лицо. Психопат тут же покинул вагон электрички.

Подозреваемый уже задержан. На него возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что жительница подмосковного Богородицка попала под суд после поножовщины с любовником.