В столичной электричке мужчина сломал нос пожилой женщине после просьбы убрать ноги с прохода
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В Москве неуравновешенный мужчина сломал в электричке нос пожилой женщина за то, что та сделала ему замечание, сообщает Readovka.
Женщина попросила соседа убрать ноги с прохода, а в ответ получила удар кулаком в лицо. Психопат тут же покинул вагон электрички.
Подозреваемый уже задержан. На него возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью.
Ранее сообщалось, что жительница подмосковного Богородицка попала под суд после поножовщины с любовником.