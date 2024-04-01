Жительница Богородицка попала под суд за поножовщину с возлюбленным

Женщина из тульского города Богородицк напала на сожителя с ножом и убила его, за что теперь ответит в суде. Об этом сообщают Тульские известия .

Было предварительно установлено, что 9 февраля текущего года 47-летняя женщина и ее 57-летний сожитель долго предавались алкогольным возлияниям, что в какой-то момент привело к серьезному конфликту. В ход пошли не только слова: богородчанка схватилась за нож и вонзила его в живот оппоненту. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

Следствие собрало материалы по делу об убийстве ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и отправило их в суд для рассмотрения по существу. В скором времени буйной женщине изберут наказание за содеянное. Были ли у нее ранее судимости не уточняется.

Ранее сообщалось, что мужчина из Киргизии получил срок за убийство знакомого в Балашихе.