В «Столото» раскрыли имена обладателей новогоднего миллиарда

Победителями и обладателями новогоднего миллиарда рублей в тираже «Русского лото» стали Светлана и Юрий Семеновы из Тюмени, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото».

Юрий трудится токарем, а Светлана – логопед. У пары двое взрослых детей, которое живут в других городах. И сын, и дочь выбрали медицинскую карьеру.

Юрий начал покупать билеты «Русского лото» три года назад, не тратя при этом больших сумм. До новогоднего тиража он не выигрывал более пяти тысяч.

«Мы не считаем себя везунчиками по жизни. Всегда трудились, чтобы приносить пользу обществу, себе и своим детям. Просто так нам никогда ничего не доставалось. Я одновременно работала на нескольких работах, а муж зарабатывал тяжелым физическим трудом», — рассказала Светлана.

Супруги уже придумали, как потратить выигранные деньги. Они планируют приобрести и обустроить новое просторное жилье в Тюмени, муж хочет купить новый автомобиль, а супруга — рубиновые украшения к «рубиновой свадьбе». Часть выигрыша Семеновы собираются потратить на адресную благотворительность.

Ранее сообщалось, что обладателя новогоднего миллиарда в «Столото» не могли найти на протяжении двух недель после тиража. В итоге Юрий сам обратился в лотерейный центр в Москве.