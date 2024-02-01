В Сургуте врачи установили отечественный стент младенцу с пороком сердца

Специалисты Окружного кардиодиспансера провели редкую операцию, поставив ребенку с пороком сердца коронарный стент. Об этом сообщает ugra-news.ru .

Для кардиоцентра операция была практически уникальной. Изначально четырехмесячного ребенка привезли в больницу планово на зондирование. Выяснилось, что у девочки порок тетрада Фалло. Он характеризуется дефектом межжелудочковой перегородки, стенозом, транспозицией аорты и артрезией левого легочного клапана. Распознать болезнь можно и по внешним признакам: когда младенец плакал, губы синели, а одышка была ярко выраженной.

Специалисты Окружного кардиодиспансера провели непростую операцию ребенку с врожденным пороком сердца.

«Сразу после установки стента у ребенка повысился уровень сатурации с 70 до 95, ее жизненные показатели значительно улучшились», – отметил рентгенхирург Роман Гаджиевич.

При этом врачи использовали стент российского производства, что теперь поможет девочке жить полноценно. Ребенка уже выписали из стационара.

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