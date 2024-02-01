Врач Осипов предположил болезнь Евсюковой с Falcon 10

Врач Андрей Осипов в беседе с сайтом aif.ru рассказал, чем могла заразиться Анна Евсюкова в Таиланде, что ей потребовался целый борт санавиации вместо стандартного рейса.

По предварительным данным, тайские врачи не рекомендовали россиянке лететь регулярными рейсами из-за высокой заразности болезни. Именно по этой причине она и ее супруг воспользовались санавиацией. На помощь вылетел Falcon 10, который на обратном пути потерпел крушение.

Как отметил врач Осипов, возможно, что у Евсюковой был стафилококковый эпидермолиз с осложнениями. У женщины мог случиться септический шок и полиорганная недостаточность, которая ударила по сердцу, сосудам, печени, почкам, поджелудочной железе. При этом сама туристка изначально страдала от симптомов, характерных для простого ОРВИ. На деле стафилококк вызвал заражение крови. Возможно, что Евсюкова выпила бактерию с соком.

«В организме со сниженным иммунитетом бактерии стали развиваться активно... У меня были пациенты, у которых стафилококк буквально расплавлял органы. Да, они превращались в кашу. Но это было очень давно. Уже много лет ни одного такого случая. То, что произошло с Анной Евсюковой — редкость в наше время», — заключил специалист.

Несмотря на то, что в СМИ уже озвучили диагноз Евсюковой (стафилококковый эпидермолиз), это лишь предварительные данные. Точную причину смерти и болезнь установят судмедэксперты после вскрытия. Аналогично изучат и мужа Евсюковой, который разбился с ней на самолете санавиации.

Напомним, что Falcon 10 рухнул в горах Афганистана. На борту находилось шесть человек, включая экипаж. Погибли только Евсюковы, остальные выжили, но получили тяжелые травмы. Недавно пилоты и другие выжившие прибыли в Москву.

Ранее сообщалось, что тела погибших с Falcon 10 доставят на родину.